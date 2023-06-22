В Мелитополе и в пригороде прогремели мощные взрывы: сообщают о попадании в военную базу оккупантов 22 июня, 10:24 В Мелитополе мощные взрывы, по городу едут скорые (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Утром в четверг, 22 июня, в оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы.

О нескольких взрывах сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram.

«Оккупанты суетятся. Спокойное лето никто и не обещал. Жители сообщают, что громко было в северной части города, а также слышали взрыв в стороне Акимовки», — отметил он.

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По словам Федоров, оккупанты уже успели отчитаться об «удачном ПВО», но черный дым и движение скорых по Мелитополю говорят о другом.

Издание РИА Мелитополь сообщает, что в Акимовке был «прилет» по военной базе войск РФ, которую оккупанты обустроили на территории медскладов и газового хозяйства.

«После взрывов российские военные тут же оцепили разбитую позицию. Начался террор в поселке», — говорится в сообщении.

В ночь на 22 июня мощный взрыв прогремел также в районе Бердянска.

18 июня на оккупированном левобережье Херсонской области в поселке Рыково (Партизаны) Генического района прогремели взрывы, в ВСУ подтвердили попадание по крупному складу войск РФ. Детонация продолжалась около шести часов.

