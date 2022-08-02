В Николаеве прогремели мощные взрывы, ранен один человек
Сообщается о мощных взрывах в Николаеве (Фото:REUTERS/Stanislav Kozliuk)
Утром во вторник, 2 августа, в Николаеве прогремели мощные взрывы. Предварительно, один человек был ранен.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.
«Около 4 утра в Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города. По предварительным данным, один человек получил ранения. Подробную информацию о последствиях обстрелов уточняем», — написал он.
В ночь на 1 августа оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего трое местных жителей были ранены.
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