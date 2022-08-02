В Николаеве прогремели мощные взрывы, ранен один человек 2 августа, 07:14 Сообщается о мощных взрывах в Николаеве (Фото:REUTERS/Stanislav Kozliuk)

Утром во вторник, 2 августа, в Николаеве прогремели мощные взрывы. Предварительно, один человек был ранен.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Около 4 утра в Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города. По предварительным данным, один человек получил ранения. Подробную информацию о последствиях обстрелов уточняем», — написал он.

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В ночь на 1 августа оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего трое местных жителей были ранены.

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