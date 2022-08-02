В Николаеве прогремели мощные взрывы, ранен один человек

2 августа, 07:14
Сообщается о мощных взрывах в Николаеве (Фото:REUTERS/Stanislav Kozliuk)

Сообщается о мощных взрывах в Николаеве (Фото:REUTERS/Stanislav Kozliuk)

Утром во вторник, 2 августа, в Николаеве прогремели мощные взрывы. Предварительно, один человек был ранен.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Около 4 утра в Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города. По предварительным данным, один человек получил ранения. Подробную информацию о последствиях обстрелов уточняем», — написал он.

Видео дня

В ночь на 1 августа оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего трое местных жителей были ранены.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Взрыв Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дариус Фору: «Когда вы не уверены, легко поддаться чужому влиянию» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)
Задайте себе эти вопросы. Как научиться принимать важное решение
Дариус Фору
Более разумный выбор продуктов, которые вы едите, может продлить вашу жизнь (Фото:Harli Marten/Unsplash)
Секреты долголетия /
Шесть удивительных продуктов, которые продлят вашу жизнь на 10 лет. Вы можете все изменить
1 августа, 21:00
Питание
Некоторые ученые уверены — мы уже живем в эпоху шестого массового вымирания. (Фото:Matt Palmer / Unsplash)
Доигрались /
Мы виноваты в том, что на Земле наступает шестое массовое вымирание. Что нас ждет?
1 августа, 20:03
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X