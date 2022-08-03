В Николаеве утром прогремели мощные взрывы: разрушен супермаркет и возник пожар
Оккупанты снова атакуют Николаев (Фото:Handout via REUTERS)
В среду, 3 августа, около 5 утра в Николаеве прогремели мощные взрывы.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.
В результате удара оккупантов одном из районов города возник пожар, в другом — разрушен супермаркет.
На месте происшествия работают спасательные службы.
Более подробную информацию Сенкевич пообещал предоставить через несколько часов.
Около 21:00 2 августа российские оккупанты снова нанесли удар по городу Николаев, в результате чего произошел пожар.
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