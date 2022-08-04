В Николаеве прогремели мощные взрывы: повреждены жилые дома, вспыхнул пожар 4 августа, 07:04 Оккупанты атаковали два района Николаева (Фото:REUTERS/Stanislav Kozliuk)

Рано утром в четверг, 4 августа, в Николаеве прогремели мощные взрывы.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города», — написал он.

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По словам мэра, по предварительной информации, в Николаеве повреждены жилые дома и вспыхнул пожар.

«В городе снова звучит воздушная тревога. Прошу всех оставаться дома», — добавил Сенкевич.

В среду, 3 августа, около 5 утра в Николаеве прогремели мощные взрывы, в результате чего в одном из районов города возник пожар, в другом — разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома, аптека, магазины и дорожное полотно.





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