В Николаеве прогремели мощные взрывы: повреждены жилые дома, вспыхнул пожар
Оккупанты атаковали два района Николаева (Фото:REUTERS/Stanislav Kozliuk)
Рано утром в четверг, 4 августа, в Николаеве прогремели мощные взрывы.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.
«Около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города», — написал он.
По словам мэра, по предварительной информации, в Николаеве повреждены жилые дома и вспыхнул пожар.
«В городе снова звучит воздушная тревога. Прошу всех оставаться дома», — добавил Сенкевич.
В среду, 3 августа, около 5 утра в Николаеве прогремели мощные взрывы, в результате чего в одном из районов города возник пожар, в другом — разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома, аптека, магазины и дорожное полотно.
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