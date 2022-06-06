СМИ сообщили о мощных взрывах в Мелитополе на выходных 6 июня, 11:13 Цей матеріал також доступний українською На выходных в Мелитополе прогремели мощные взрывы (Фото:inform.zp.ua)

В оккупированном Мелитополе Запорожской области 4−5 июня прогремели мощные взрывы, сообщает РИА Мелитополь.

По словам местных жителей, в субботу, 4 июня, в районе улицы Белякова раздался мощный взрыв.

Аналогичная ситуация повторилась и на следующий день — примерно в 20:39 прогремел мощный взрыв, который слышали жители центра города и улицы Героев Украины.

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Местные жители сообщают, что после взрыва 5 июня на микрорайоне была слышна автоматная очередь.

Утром 30 мая в Мелитополе прогремел мощный взрыв в районе ТЦ Квартал, где расположен дом коллаборанта Евгения Балицкого.

СМИ сообщали, что ранения получила племянница Балицого Евгения Зайцева, которая работает на оккупантов.

Однако эта информация не подтвердилась.

Мэр Мелитополя Иван Федоров уточнил, что пострадали два коллаборанта, захватившие власть в Терпинневской громаде. Их имен он не назвал.

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