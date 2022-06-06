СМИ сообщили о мощных взрывах в Мелитополе на выходных

6 июня, 11:13
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На выходных в Мелитополе прогремели мощные взрывы (Фото:inform.zp.ua)

На выходных в Мелитополе прогремели мощные взрывы (Фото:inform.zp.ua)

В оккупированном Мелитополе Запорожской области 4−5 июня прогремели мощные взрывы, сообщает РИА Мелитополь.

По словам местных жителей, в субботу, 4 июня, в районе улицы Белякова раздался мощный взрыв.

Аналогичная ситуация повторилась и на следующий день — примерно в 20:39 прогремел мощный взрыв, который слышали жители центра города и улицы Героев Украины.

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Местные жители сообщают, что после взрыва 5 июня на микрорайоне была слышна автоматная очередь.

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Утром 30 мая в Мелитополе прогремел мощный взрыв в районе ТЦ Квартал, где расположен дом коллаборанта Евгения Балицкого.

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СМИ сообщали, что ранения получила племянница Балицого Евгения Зайцева, которая работает на оккупантов.

Однако эта информация не подтвердилась.

Мэр Мелитополя Иван Федоров уточнил, что пострадали два коллаборанта, захватившие власть в Терпинневской громаде. Их имен он не назвал.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Взрыв Война России против Украины

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