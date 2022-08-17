Атакованы два района города. Мэр Николаева показал видео последствий ночных ракетных ударов РФ 17 августа, 16:26 Две ракеты С-300 попали в здание университета в Николаеве (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал видео последствия ночных ракетных атак РФ по городу.

В своем Telegram он уточнил, что под обстрелами оказались два района областного центра — Центральный и Корабельный.

«В Центральном районе повреждения получил Черноморский национальный университет им. Петра Могилы. На его территории разорвалось две ракеты С-300. В заведении повреждены стены, в разных корпусах вылетели окна, двери, разрушенный потолок и внутренняя отделка», — отметил мэр.

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Сенкевич добавил, что пострадали также 27 жилых домов. В них вылетели 154 окна. В трех домах полностью разрушена крыша, в 11 — повреждена частично.

В Корабельном районе под обстрелы попало частное предприятие. Там уничтожен автопарк. В результате ударной волны и попадания обломков повреждения получили пять частных домов.

На местах работают ремонтные бригады, они восстанавливают все коммуникации.

В ночь на 17 августа российские оккупанты совершили мощный обстрел Николаева. Сенкевич сообщал, что были повреждены жилые дома. Другие детали атаки не уточнялись.

Позже стало известно, что две ракеты попали в здание университета. Погибших и пострадавших в результате вражеских ракетных ударов нет.





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