250 кг тротила. В Николаевской области нашли авиабомбу, которую оккупанты сбросили на мирных жителей — видео

5 января, 13:24
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Авиабомба лежала на приусадебном участке местного жителя (Фото:t.me/s_shayhet)

Авиабомба лежала на приусадебном участке местного жителя (Фото:t.me/s_shayhet)

В селе Красная Долина Николаевской области нашли фугасную авиабомбу, которую оккупанты сбросили на мирных жителей. Она чудом не взорвалась.

Об этом в Telegram сообщил начальник областной полиции Сергей Шайхет.

«Фугасная авиационная бомба с 250 кг тротила лежала прямо на приусадебном участке местного жителя в селе Красная Долина на Снегиревщине. Специалисты изъяли и обезвредили авиабомбу. Страшно даже представить, сколько бед могла она натворить», — отметил он.

Видео дня

Начальник полиции также опубликовал видео с найденной авиабомбой.

27 декабря в Николаевской области взорвалась мина, которую прибило к берегу курортного поселка Коблево.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Николаевская область Бомба Война России против Украины

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