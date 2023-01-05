250 кг тротила. В Николаевской области нашли авиабомбу, которую оккупанты сбросили на мирных жителей — видео 5 января, 13:24 Авиабомба лежала на приусадебном участке местного жителя (Фото:t.me/s_shayhet)

В селе Красная Долина Николаевской области нашли фугасную авиабомбу, которую оккупанты сбросили на мирных жителей. Она чудом не взорвалась.



Об этом в Telegram сообщил начальник областной полиции Сергей Шайхет.

«Фугасная авиационная бомба с 250 кг тротила лежала прямо на приусадебном участке местного жителя в селе Красная Долина на Снегиревщине. Специалисты изъяли и обезвредили авиабомбу. Страшно даже представить, сколько бед могла она натворить», — отметил он.

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Начальник полиции также опубликовал видео с найденной авиабомбой.

27 декабря в Николаевской области взорвалась мина, которую прибило к берегу курортного поселка Коблево.