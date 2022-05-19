Более 700 тонн снарядов по Азовстали. Мощность обстрелов Мариуполя больше атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму — мэрия 19 мая, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь, преступно разрушенный российскими захватчиками, 15 апреля (Фото:Pavel Klimov / Reuters)

В течение последнего месяца российские оккупанты сбросили на завод Азовсталь в Мариуполе 714 тонн авиабомб. А после непрерывного обстрела города Мариуполь, мощность снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.



«Только за последний месяц оккупанты сбросили 714 тонн авиабомб в тротиловом эквиваленте на „Азовсталь“. Без учета „Градов“, „Смерчей“, „Точек У“, снарядов артиллерии и ракет из лодок в море. 714 тонн ада и ненависти» , — говорится в сообщении.

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Кроме того, Городской Совет Мариуполя сообщил в Telegram, что после непрерывного обстрела города в течение двух с половиной месяцев, в целом мощность выпущенных по городу снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

«Оккупанты пугают мир оружием массового поражения, но фактически в Мариуполе они уже устроили массовое уничтожение мирного населения. Российская армия совершила преступление против человечества. Это факт. Это самый большой геноцид в Европе со времен Второй мировой. Мы оцениваем количество жертв минимально в 20 тысяч человек. Но фиксация все новых братских могил гласит, что эта оценка не окончательная», — отмечает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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