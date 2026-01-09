Сильная магнитная буря. Ученые предупредили о мощных возмущениях и продлится ли геошторм все выходные
Мощная магнитная буря на выходных (Фото: vampy1 / depositphotos)
Прогноз магнитных бурь на январь 2026 постепенно пополняется сильными возмущениями, которые ожидаются и на грядущих выходных.
По данным специалистов, ожидаемый высокоскоростной поток корональной дыры стал геоэффективным, а скорость солнечного ветра увеличилась, из-за этого начались активные периоды магнитной бури уровня STORM G1.
Геомагнитная активность — прогноз
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, в течение последних нескольких дней наблюдалось несколько корональных взрывов массы (CME). Хотя основная часть материала не была направлена на Землю с 9 до 12 января будет продолжаться магнитная буря. В дальнейшем влияние корональной дыры должно уменьшиться.
Ученые Центра прогнозирования космической погоды прогнозируют магнитную бурю уровня STORM G1 вечером 9 января. В дальнейшем, 10 и 11 января они допускают наличие активных геомагнитных возмущений с минимальным влиянием на Землю.
Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.
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