Сильная магнитная буря. Ученые предупредили о мощных возмущениях и продлится ли геошторм все выходные

Прогноз магнитных бурь на январь 2026 постепенно пополняется сильными возмущениями, которые ожидаются и на грядущих выходных.

По данным специалистов, ожидаемый высокоскоростной поток корональной дыры стал геоэффективным, а скорость солнечного ветра увеличилась, из-за этого начались активные периоды магнитной бури уровня STORM G1.

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Геомагнитная активность — прогноз

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, в течение последних нескольких дней наблюдалось несколько корональных взрывов массы (CME). Хотя основная часть материала не была направлена на Землю с 9 до 12 января будет продолжаться магнитная буря. В дальнейшем влияние корональной дыры должно уменьшиться.

Фото: Магнитная буря 9-12 января / geomag.bgs.ac

Ученые Центра прогнозирования космической погоды прогнозируют магнитную бурю уровня STORM G1 вечером 9 января. В дальнейшем, 10 и 11 января они допускают наличие активных геомагнитных возмущений с минимальным влиянием на Землю.

Фото: Магнитная буря 9-11 января / swpc.noaa.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.

Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.

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