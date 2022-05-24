Моряки Каспийской флотилии РФ саботируют приказы из-за аварийного состояния кораблей — ГУР 24 мая, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Из-за санкций на кораблях РФ используются агрегаты от китайской бытовой техники (Фото:casp-geo.ru)

Моряки 106-й бригады надводных кораблей Каспийской флотилии южного военного округа РФ, принимающие участие в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния своих кораблей.

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Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Там пояснили, что международные санкции, введенные против кремлевского режима, не позволяют полноценно обслуживать и ремонтировать навигационное и дизельное оборудование судов, что провоцирует большие риски для их экипажей.

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«Чтобы обеспечить плавучесть на некоторых кораблях, в том числе носителях крылатых ракет, вместо оригинальных блоков были установлены агрегаты от бытовой техники китайского производства… Теперь каждый выход в море знакомые с „импортозамещением“ оккупанты воспринимают как билет в один конец. Ведь он может стать для них последним», — рассказали в ГУР.

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