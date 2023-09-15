Морской дрон СБУ подбил российский ракетный корабль Самум — источники NV 15 сентября, 16:48 Ракетный корабль на воздушной подушке Самум (Фото:Министерство обороны страны-агрессора)

Экспериментальный морской дрон СБУ Морской малыш 14 сентября подбил ракетный корабль страны-агрессора России Самум возле входа в Севастопольскую бухту, судно потеряло ход, сообщают источники NV в СБУ.

По словам источников, дрон попал в заднюю правую часть корабля и нанес ему значительные повреждений. Самум потерял ход и оккупанты были вынуждены отбуксировать его на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

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Источники NV рассказали, что для атаки был использован экспериментальный образец морского дрона, способный работать в шторм и скрываться от обнаружения за высокими волнами. Во время операции волны достигали 1,5−2 метра в высоту.

Накануне минобороны страны-агрессора России утверждало, что «уничтожило» «безэкипажный катер», который атаковал российский ракетный корабль на воздушной подушке Самум.

Утром 14 сентября Силы обороны ударили по двум патрульным кораблям страны-агрессора России проекта 22160 типа Василий Быков в юго-западной части Черного моря, они получили повреждения. Для спецоперации использовались морские дроны.

За день до этого мощные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. В России заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, якобы находившихся «на ремонте».

В украинской разведке заявили, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону. Они не подлежат восстановлению.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила 20 кораблей и катеров страны-агрессора и одну подлодку.

Инфографика: NV