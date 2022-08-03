Устроили засаду. Морские пехотинцы уничтожили вражескую технику и живую силу, а также взяли в плен троих оккупантов

3 августа, 13:00
На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду (Фото:ВМС ВС Украины)

На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду (Фото:ВМС ВС Украины)

На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду, в результате чего уничтожили два БМП-2, один танк, 15 человек живой силы и взяли трех пленных.

Об этом сообщается на странице ВМС ВС Украины в Facebook.

На Херсонском направлении украинская артиллерия подбила вражеский танк, находившийся в зоне ответственности подразделения, а бойцы взяли двух пленных.

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https://www.facebook.com/photo?fbid=428985795935675&set=a.292820822885507

Также артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, вели контрбатарейную борьбу. Потери оккупантов уточняются.

Почти все пленные были принудительно мобилизованы в так называемой «ДНР».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область Засада ВМС Украины Война России против Украины

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