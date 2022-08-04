Морские пехотинцы уничтожили 20 оккупантов на Донецком направлении
За сутки морские пехотинцы уничтожили 20 оккупантов на Донецком направлении (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
В течение прошлых суток, 3 августа, морские пехотинцы на Донецком направлении уничтожили 20 оккупантов и одну боевую бронированную машину.
Об этом сообщается на странице ВМС ВС Украины в Facebook.
Кроме того, артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение по российским оккупантов, в результате чего войска РФ потеряли более 10 человек убитыми и ранеными.
Также артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу и работают по уничтожению, подавлению и истощению противника.
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