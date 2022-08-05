Морские пехотинцы ликвидировали группу оккупантов, устроив им засаду — видео
Как морские пехотинцы уничтожили группу оккупантов (Фото:Кадр видео ВМС ВС Украины)
Морские пехотинцы одного из подразделений ликвидировали группу российских оккупантов, устроив им засаду.
Соответствующее видео опубликовано на странице ВМС ВС Украины в Facebook.
«Морские пехотинцы одного из подразделений морской пехоты филигранно выполнили денацификацию», — говорится в подписи к ролику.
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