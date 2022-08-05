Морские пехотинцы ликвидировали группу оккупантов, устроив им засаду — видео

5 августа, 13:00
Как морские пехотинцы уничтожили группу оккупантов (Фото:Кадр видео ВМС ВС Украины)

Как морские пехотинцы уничтожили группу оккупантов (Фото:Кадр видео ВМС ВС Украины)

Морские пехотинцы одного из подразделений ликвидировали группу российских оккупантов, устроив им засаду.

Соответствующее видео опубликовано на странице ВМС ВС Украины в Facebook.

«Морские пехотинцы одного из подразделений морской пехоты филигранно выполнили денацификацию», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня
https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/videos/1702962340065778/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Засада ВМС Украины Морская пехота Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Николай Сунгуровский
Военный эксперт
Путин очень спешит. Чего Украине ждать в августе

Август обещает быть достаточно горячим

5 августа, 11:20
Мнения
Листовая зелень является основным продуктом диеты, полезной для мозга (Фото:Iñigo De la Maza/Unsplash)
Приятное с полезным /
Семь овощей, которые сохранят здоровье вашего мозга
5 августа, 07:00
Питание
Томаш Фиала, глава и владелец инвесткомпании Dragon Capital (Фото:dragon-capital.com)
Прогноз Томаша Фиалы /
Когда рынок складской, офисной и жилой недвижимости вернется к довоенным показателям
4 августа, 22:23
Ритейл/Недвижимость
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X