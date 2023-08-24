Буданов об украинских морских дронах: РФ уничтожает до 70%, но это эффективное оружие 24 августа, 12:36 Буданов рассказал об эффективности морских дронов-камикадзе (Фото:Скриншот видео СБУ)

Россия уничтожает до 70% украинских морских дронов-камикадзе, но это эффективное оружие, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью Радио Свобода он отказался назвать количество морских дронов, которые используются в операциях.

«По понятным причинам, сколько этих дронов, сказать нельзя. Но, как вы видите, наши нарезки, делающие ВСУ, то, что СБУ обнародует, просто посчитайте, сколько это плюс-минус должно быть. Давайте скажем так: это много. Это действительно много. Насколько это эффективно работает? Поскольку есть реальные нанесенные потери и цена такого дрона, и цена боевого корабля — несопоставима, то можно сказать, что это достаточно эффективный способ. Но, разумеется, 60%, может быть, даже 70% они уничтожают. Это верно. Однако для них проблема — в тех 30%», — пояснил глава ГУР.

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Буданов уточнил, что бывают случаи, когда дрон уничтожают рядом с российским кораблем, и тогда корабль идет «на длительный ремонт».

«К примеру история, когда скутеры морские зашли в акваторию бухты Севастополя. Известный был случай, его уничтожили. При подходе к фрегату Адмирал Эссен, прямо при подходе. Если посмотреть сначала на эту ситуацию — неудачно, казалось. Но от взрывной волны, поскольку его уничтожили примерно в 100 метрах от корабля, а заряд довольно мощный, и обломков было много, полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, электроника определенная, антенны, определенные системы и гидроакустическая система. И он ушел на 3,5 месяца на ремонт. 3,5 месяца простоял в доке», — рассказал он.

Буданов также подчеркнул, что морские дроны — это оружие сдерживания, а не наступления. Они могут парализовать деятельность флота.

По его словам, Украина уже освоила «нормальное такое серийное производство» морских дронов-камикадзе.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

16 августа телеканал CNN опубликовал видео, на котором зафиксирован момент июльской атаки экспериментального морского дрона.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что беспилотник Морской малыш — результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба осуществила и первый — в октябре 2022 года.