Уничтожить флот РФ. Насколько эффективны морские дроны и будут ли ВСУ использовать их для контрнаступления — экспертное интервью

21 марта, 19:12
Эксклюзив NV
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По словам Александра Коваленко, морской дрон-камикадзе может вывести из строя военный корабль типа фрегат или корвет (Фото:DR)

По словам Александра Коваленко, морской дрон-камикадзе может вывести из строя военный корабль типа фрегат или корвет (Фото:DR)

Автор: Роман Фещенко

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление — о характеристиках морских дронов-камикадзе и целесообразности использования их против Черноморского флота РФ

Утром 29 октября 2022 года базу Черноморского флота РФ в бухте временно оккупированного Севастополя атаковал рой морских и воздушных дронов. В результате беспрецедентной атаки, по данным минобороны РФ, повреждение получил только морской тральщик Иван Голубец. Тем не менее, ряд военных экспертов, опираясь на видеозаписи, предположили, что атаке подвергся и фрегат Черноморского флота класса Адмирал Григорович, вооруженный крылатыми ракетами Калибр.

Видео дня

Теги:   Интервью NV Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Беспилотник Инфографика NV Российско-украинская война Деоккупация Крыма Контрнаступление деоккупация морской дрон-камикадзе

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