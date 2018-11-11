Морская волна в Одессе убила девушку, которая стояла на пирсе

На пляже Чайка в Одессе морская волна накрыла на пирсе девушку, от чего та утонула.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ДСНС Украины в Одесской области.
Сообщение в Службу спасения 101 поступило утром, 11 ноября. На место вызова прибыли сотрудники ГСЧСи с помощью спасательного багра достали тело утонувшей девушки.
Личные данные и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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