Морская волна в Одессе убила девушку, которая стояла на пирсе

На пляже Чайка в Одессе морская волна накрыла на пирсе девушку, от чего та утонула.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ДСНС Украины в Одесской области.

Сообщение в Службу спасения 101 поступило утром, 11 ноября. На место вызова прибыли сотрудники ГСЧСи с помощью спасательного багра достали тело утонувшей девушки.

Личные данные и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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