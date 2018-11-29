Морская блокада. О чем свидетельствуют действия РФ в Азовском море

Украина предлагает закрыть Босфор для российских кораблей. Такое обращение официальный Киев готовит к международному сообществу. Причина - агрессия России в Керченском проливе и захват украинских кораблей и моряков, заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Агрессор пытается установить контроль над Украиной, сказал Воронченко. Он также выразил надежду, что мировое сообщество признает факт агрессии России против Украины.

Перекрытие перехода в украинские порты

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в своем Facebook сообщил, что Российская Федерация продолжает перекрытие прохода судов к портам Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Пропускаются только суды, которые направляются в российские порты.

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По его словам, сейчас прохода ожидают 35 судов. Часть из них пытаются попасть в акваторию Азовского моря, а еще часть хотят ее покинуть, уточнил Омелян. Он добавил, что цель России - блокировка работы украинских портов в акватории моря и постепенное вытеснение Украины с законных территорий, закрепленных нормами международного права.

Конкретные заявления и действия

Украинская сторона предоставит руководству Европы все доказательства нарушения международного права в Азовском море со стороны России, заявила народный депутат, глава комитета парламента по иностранным делам Анна Гопко.

Перекрытие Босфора для российских кораблей вряд ли поддержит мировое сообщество

По ее словам, в ближайшие дни будут разосланы приглашения представителям Европейского Союза и стран "Большой семерки" посетить восток Украины и побережье Азовского моря. Украина хочет увидеть от Запада конкретные заявления, а не очередное беспокойство, подчеркнула Гопко.

В Мариуполе уже создали совет обороны, в который вошли представители местной власти, вооруженных сил, полиции и службы безопасности. Как рассказал заместитель военного комиссара Донецкого областного военного комиссариата Николай Шарий, совет будет заниматься обеспечением порядка и усиления обороны области. Это не повлияет на ограничение конституционных прав граждан.

Доказательства неправомерных действий

Украина должна обращаться во все возможные международные инстанции и предоставлять доказательства неправомерных действий России, заявил аналитик Майдана иностранных дел Александр Полищук. Также нужно акцентировать внимание на освобождении украинских моряков, добавил эксперт.

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Как пояснил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, перекрытие Босфора для российских кораблей - это долгосрочная перспектива. Проход через этот пролив регулируется отдельными соглашениями с Турцией. Мировое сообщество вряд ли поддержит эту инициативу, добавил Вовк.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможное посредничество Анкары в разрешении конфликта, который возник в Керченском проливе. Об этом он сказал журналистам в аэропорту перед отлетом на саммит G20 в Аргентине. Он добавил, что обсуждение проблемы планируют продолжить на встрече во время саммита.

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