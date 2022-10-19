Украинские морпехи уничтожили два хранилища с боеприпасами оккупантов
Морпехи рассказали об уничтоженной технике и живой силе оккупантов (Фото:Генштаб)
За сутки вторника, 18 октября, украинские морпехи уничтожили два хранилища с боеприпасами российских оккупантов.
Об этом сообщается на странице Командования морской пехоты в Facebook.
За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 16 захватчиков и хранилище боеприпасов.
Артиллерийские подразделения морской пехоты наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, в результате чего уничтожены 10 человек живой силы, танк, самоходная артиллерийская установка Гвоздика, зенитный ракетный комплекс, миномет и хранилище с боеприпасами.
Окончательные потери оккупантов уточняются.
По информации Генштаба, по состоянию на 19 октября Вооруженные силы Украины ликвидировали около 66280 российских захватчиков.