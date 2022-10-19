Украинские морпехи уничтожили два хранилища с боеприпасами оккупантов 19 октября, 13:03 Морпехи рассказали об уничтоженной технике и живой силе оккупантов (Фото:Генштаб)

За сутки вторника, 18 октября, украинские морпехи уничтожили два хранилища с боеприпасами российских оккупантов.

Об этом сообщается на странице Командования морской пехоты в Facebook.

За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 16 захватчиков и хранилище боеприпасов.

Артиллерийские подразделения морской пехоты наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, в результате чего уничтожены 10 человек живой силы, танк, самоходная артиллерийская установка Гвоздика, зенитный ракетный комплекс, миномет и хранилище с боеприпасами.

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Окончательные потери оккупантов уточняются.

По информации Генштаба, по состоянию на 19 октября Вооруженные силы Украины ликвидировали около 66280 российских захватчиков.

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