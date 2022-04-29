Филигранная работа: украинские морпехи показали уничтожение техники РФ с воздуха — видео

29 апреля, 16:27
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Морпехи уничтожили два БМП оккупантов (Фото:Скриншот видео ВМС)

Морпехи уничтожили два БМП оккупантов (Фото:Скриншот видео ВМС)

Бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты показали уничтожение российской бронетехники с помощью дрона.

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Соответствующее видео было обнародовано в пятницу, 29 апреля, на странице Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

«Морские пехотинцы продолжают методически уничтожать врага всеми способами. Вот и в этот раз оккупанты недосчитались двух БМП. Так бывает, когда ублюдки-„освободители“ наслушаются русской фашистской пропаганды и уходят завоевывать чужую землю. Вместо этого они сталкиваются с жестокой реальностью, которая быстро возвращает их на землю, а чаще — под нее», — отметили в ВМС.

Видео дня
https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/videos/990213028529917/
https://www.youtube.com/watch?v=OreRlDAtOGg
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Украинские военные БМП Морпехи Морская пехота Российская военная техника Война России против Украины

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