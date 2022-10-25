Кадры ночного боя: морпехи показали, как сбивают дроны-камикадзе в Николаевской области — видео 25 октября, 14:07 Морпехи показали видео ночного боя (Фото:Кадр видео 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского)

Морские пехотинцы показали видео ночного боя в Николаевской области, в ходе которого было уничтожено несколько дронов-камикадзе Shahed-136.

Ролик опубликован на странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Facebook.

«Мобильная группа морпехов-зенитчиков из стрелкового оружия приземлила стаю российских дронов-камикадзе», — говорится в подписи к видео.

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