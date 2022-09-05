Морпехи уничтожили российский СУ-25, четыре танка и склад с боеприпасами — ВМС Украины 5 сентября, 14:49 Всего же украинские военные уничтожили за минувшие сутки более 20 единиц техники РФ (Фото:ВМС)

Силы обороны продолжают стойко противостояли российским захватчикам на закрепленных участках фронта.

Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в Telegram-канале Военно-морских сил ВСУ.

Там рассказали, что за минувшие сутки украинские морские пехотинцы уничтожили российский штурмовик Су-25, четыре танка и склад с боеприпасами.

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«Также, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, в результате чего уничтожены одна САУ МСТА-С, шесть гаубиц МСТА-Б, семь БМД, два БТР и пять танков. Окончательные потери врага уточняются», — добавили в ВМС.

Тем временем ВСУ продолжают держать Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали возможность переброски российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе на фоне контрнаступления украинской армии, начавшегося 29 августа.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о ходе операции стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда населенных пунктов, в том числе стратегически важного Высокополья.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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