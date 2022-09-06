Танки, пушки, гаубицы, РСЗО. Морпехи «отработали» по позициям оккупантов

6 сентября, 16:25
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ВМС ВСУ отрабатывают по войскам РФ (Фото:Военно-морские силы ВСУ/Telegram)

ВМС ВСУ отрабатывают по войскам РФ (Фото:Военно-морские силы ВСУ/Telegram)

В понедельник, 5 сентября, морпехи, выполняя задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии РФ, наносили огневое поражение по захватчикам, уничтожая вражескую технику. В частности, три самоходных гаубицы Мста-Б и две пушки Гиацинт-С русской армии.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

Как отмечается, морские пехотинцы уничтожили два танка, две боевые бронированные машины, две самоходные пушки Гиацинт-С, три самоходных гаубицы Мста-Б, одну самоходную артиллерийскую пушку Нона, одну реактивную систему залпового огня и четыре единицы автомобильной техники.

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По состоянию на утро вторника, 6 сентября, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 50150 своих военных.

Наибольшие потери в сутки враг понес на Донецком направлении.

Также оккупанты потеряли более 13 000 единиц техники.

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Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   РСЗО Российские танки Военно-морские силы Украины Война России против Украины российские потери

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