Танки, пушки, гаубицы, РСЗО. Морпехи «отработали» по позициям оккупантов 6 сентября, 16:25 ВМС ВСУ отрабатывают по войскам РФ (Фото:Военно-морские силы ВСУ/Telegram)

В понедельник, 5 сентября, морпехи, выполняя задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии РФ, наносили огневое поражение по захватчикам, уничтожая вражескую технику. В частности, три самоходных гаубицы Мста-Б и две пушки Гиацинт-С русской армии.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

Как отмечается, морские пехотинцы уничтожили два танка, две боевые бронированные машины, две самоходные пушки Гиацинт-С, три самоходных гаубицы Мста-Б, одну самоходную артиллерийскую пушку Нона, одну реактивную систему залпового огня и четыре единицы автомобильной техники.

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По состоянию на утро вторника, 6 сентября, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 50150 своих военных.

Наибольшие потери в сутки враг понес на Донецком направлении.

Также оккупанты потеряли более 13 000 единиц техники.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

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