«Украинцы должны помнить цену этого сопротивления». Морпехи из Мариуполя записали обращение — видео 12 апреля, 13:07 Цей матеріал також доступний українською Морпехи из Мариуполя записали обращение (Фото:Скриншот/Андрей Дубчак)

Морские пехотинцы из 36-й бригады, защищающие Мариуполь от российских оккупантов, заявили, что они не сдавали позиций, но реалии такие, что город действительно оказался в блокаде.

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«Слава Украине! Мы защитники Мариуполя, 36 бригада морской пехоты, которая до последнего держала и держит оборону этого города. Мы не сдавали позиции. Мы держали каждый клочок этого города по нашей возможности. Но реалии таковы, что действительно город оказался в блокаде, в кольце — и никакого подвоза боеприпасов, продовольствия не происходило. Держали до конца», — сказал один из морпехов.

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Морпех заявил, что они остаются верны всегда.

«Мы благодарны каждому украинцу, который верил и продолжает верить в морскую пехоту. На этой вере мы продержались так долго. Мы не оставили свои позиции. Мы остались верны и остаемся верны всегда», — сказал он.

По его словам, все украинцы должны помнить цену этого сопротивления и завершить дело: отстоять победу до конца.

«Украина, Европа, мир… С верой в победу, мы верны всегда, верны до конца», — сказал он.



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Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города.

Некоторые районы Мариуполя контролируются российскими оккупантами. Они обстреливают город с земли, воздуха и моря.

Президент Владимир Зеленский говорил, что оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства, благодаря этому у Украины более твердые позиции на переговорах с Россией.

В городе остается около 100 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах. Часть мариупольцев силой вывозят на территорию подконтрольной РФ «ДНР» или России.



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