Попавшим в плен в Мариуполе морпехам и их семьям возобновили выплаты — ГБР

29 мая, 19:26
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Начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП изменил присяге и перешел на сторону врага (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП изменил присяге и перешел на сторону врага (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Военнослужащим 501 отдельного батальона морской пехоты, которые защищали Мариуполь и оказались в плену россиян, и их семьям восстановили выплаты. Ранее ГБР закрыло производство об их дезертирстве.

Как сообщает пресс-служба ГБР, воинская часть восстановила выплату денежного довольствия 277 военнослужащих в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно приказ командира части семьи военнослужащих получат в полном объеме денежное довольствие бойцов за время пребывания в плену.

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Военнослужащие батальона осуществляли оборону Мариуполя с конца февраля 2022. В апреле этого же года пропагандисты России распространили информацию, что будто морпехи 501 батальона якобы добровольно сдались в плен в окруженном городе.

Однако следствие установило, что на самом деле начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП изменил присяге и перешел на сторону врага. Он вступил в сговор с россиянами и уговорил командира батальона сдаться.

Военных ввели, по данным следствия, в заблуждение, поэтому они не осознавали противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Военные Мариуполь Российская агрессия Морпехи

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