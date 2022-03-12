Украинские военные почти полностью уничтожили подразделения врага в Мариуполе

12 марта, 03:42
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Командир полка Азов друг Редис, на фоне трофейных российских танков (Фото:t.me/polkazov)

Командир полка Азов друг Редис, на фоне трофейных российских танков (Фото:t.me/polkazov)

Украинские морские пехотинцы и военные полка Азов продолжают защищать Мариуполь от вражеских нашествий. В результате боевых действий целые подразделения врага уже почти уничтожены.

"Так практически прекратила свое существование одна БТГр 102 полка 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил России. Время решительных действий пришло», — говорится в сообщении полка Азов.

Ранее сообщалось, что украинские морпехи и азовцы в боях за Мариуполь уничтожили танковую роту оккупантов, шесть боевых бронированных машин и около 40 человек личного состава.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Мариуполь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Батальон Азов Полк Азов Война России против Украины

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