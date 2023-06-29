«Из 150 осталось 20». Морпехи 36-й бригады рассказали, как «обнулили» оккупантов из Шторма на Бердянском направлении 29 июня, 22:13 Из состава роты в 150 человек осталось около 20. (Фото:Александр Ратушняк/Рейтер)

Российские оккупанты из роты Шторм пожаловались, что власти РФ их «обнуляют» на передовой в Запорожской области. Морские пехотинцы 36-й бригады напомнили, что в этом есть их заслуга.

Об этом сообщила пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Telegram.

В сети распространяется видеообращение оккупантов из 34-й бригады российского отряда Шторм.

Видео дня

Военные РФ, которые участвовали в боях под Приютным Бердянского направления, сообщили, что из состава роты в 150 человек осталось около 20. Они пожаловались на отсутствие доставок боеприпасов, воды, продуктов питания, а также на проблемы с эвакуацией раненых и погибших.

По сообщению морпехов, оккупанты откровенно врут.

«Скиглии отказываются воевать дальше, сомневаясь в законности боевых приказов своих командиров. Уверены, что их просто обнуляют», — говорится в сообщении 36-й отдельной бригады морской пехоты.

В бригаде отметили, что обнулили оккупантов не из-за неправильных приказов российских командиров, а потому, что их ликвидировали морпехи 36-й ОБрМП.

«И где бы мы ни были, и кто бы перед нами ни стоял, вся эта мразь будет уничтожена», — подчеркнула бригада.