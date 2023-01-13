Тепло из Африки. Сколько продержатся морозы в Украине — прогноз погоды 13 января, 07:30 Погода в Украине (Фото:paulgrecaud/depositphotos)

Синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины Наталия Птуха дала NV прогноз погоды о том, когда в Украине отступят морозы и придет весенняя погода.

Так, на вопрос может ли быть еще холоднее, чем сейчас и сколько еще продержатся нынешние морозы, метеоролог дала исчерпывающий ответ:

— «В ближайшее время таких холодов, которые есть сейчас, мы уже не ожидаем, то есть на ближайшие десять суток. Скажем так: 7−8 января были максимальные морозы для ближайших периодов — прошлых и будущих в пределах десяти суток. И в дальнейшем на большей части территории Украины есть тенденция к ослаблению морозов и повышению температурных показателей, начиная уже с ближайших предстоящих выходных и на следующей неделе, даже до плюсовых значений температуры. То есть, снова возвращаемся к плюсам, и это вызвано тем, что снова будет поступать теплая воздушная масса из Атлантики и Африканского континента.

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Через несколько дней можно будет более четко проследить циркуляцию воздушных масс. Но ситуация с осадками останется такой, что осадков много не ожидаем. Воздействие антициклона с юго-востока будет несколько меньше, ведь будет теплее, но он продолжит определять ситуацию с осадками в том плане, что их не будет много. Разве что в западных областях, в течение суток 13 января местами в юго-западных областях, а в субботу (14 января) в западной части небольшой мокрый снег и дождь и в Карпатах умеренный снег. Остальные — в ближайшее время ожидается преимущественно без осадков. Скорость ветра, который еще есть, немного порывистый, в дальнейшем также будет уменьшаться. Будет более спокойная погода.

13 числа, в пятницу еще будет мороз, но уже не такой интенсивный, как сегодня, и это будет первый день, когда дневная температура в Киевской области, например, будет около нуля".

Полный прогноз синоптика о том, ждать ли мороза на Крещение и когда в Украине потеплеет, можно прочитать здесь.