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Аномалия или закономерность

Морозы отступают. Синоптики спрогнозировали потепление и дожди

Вчера, 14:02
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Pixabay

В Украине станет теплее

В ближайшие сутки погоду в Украине определит теплый воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных, центральных областях пройдет небольшой снег с дождем. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в восточных регионах, а также в Черниговской и Сумской областях ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза. На остальной территории ночью 0-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла (в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму ночью около 0°, днем 5-10° тепла).

В Киеве местами ожидается небольшой снег, днем с дождем, ночью и утром слабый туман, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

В среду, 30 января, в большинстве западных, северных и центральных областей прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории - без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла, в южных областях 6-11° тепла; на востоке страны ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киеве ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью, утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Теги:   Мороз Январь Прогноз погоды

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