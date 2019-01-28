Морозы отступают. Синоптики спрогнозировали потепление и дожди Вчера, 14:02 580 Цей матеріал також доступний українською Pixabay В Украине станет теплее Pixabay

В ближайшие сутки погоду в Украине определит теплый воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных, центральных областях пройдет небольшой снег с дождем. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в восточных регионах, а также в Черниговской и Сумской областях ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза. На остальной территории ночью 0-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла (в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму ночью около 0°, днем 5-10° тепла).

В Киеве местами ожидается небольшой снег, днем с дождем, ночью и утром слабый туман, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

В среду, 30 января, в большинстве западных, северных и центральных областей прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории - без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла, в южных областях 6-11° тепла; на востоке страны ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киеве ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью, утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.