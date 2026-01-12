В Укргидрометцентре рассказали о погоде ближайшего времени — когда закончатся большие холода и будет ли заносить Украину снегом и дальше.

Конца морозам пока не видно, ведь над страной продолжает господствовать холодная воздушная масса. Об этом NV рассказала Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра.

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«В ближайшие несколько суток температура воздуха в большинстве регионов будет в пределах −13…−20 мороза ночью и −7…−15 днем», — говорит специалист.

В то же время в Одессе, Херсоне, Николаеве, Запорожье, а также Ужгороде ожидается не ниже -14 градусов ночью и не холоднее -8 днем. А уже в четверг, 15 января, в этих регионах дневной воздух будет прогреваться даже до +2, однако будет облачно.

«15−17 января возможны определенные колебания температуры, — продолжает Птуха, — На фоне прохождения атмосферного фронта с Запада на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской области и в Крыму в дневные часы может быть от -3 до +2».

Впрочем, ночью здесь все же будет морозно — от -11 до -17.

17 января в северных областях температура снова опустится до −15…−20. А днем ожидаются те же самые −9…−15, кроме Закарпатья — в этом регионе будет около нуля.

Сейчас почти вся территория Украины покрыта снежным покровом, отмечает Птуха. Исключение составляют Николаевская, Кировоградская, Полтавская и несколько других областей.

И 13−14 января осадков по стране в целом не ожидается. Разве что во вторник днем в Карпатах и на Закарпатье местами будет снежить.

«Также 15 числа с запада будет поступать атмосферный фронт, — уточняет собеседница NV. — Он будет хоть и не слишком активен, но все же принесет небольшой снег».

В частности ночью заснежит во Львове, Тернополе и других западных областях, а также в Житомирской и Винницкой, в Крыму и на Приазовье. А днем 15 января небольшой снег будет идти по всей Украине, кроме ее северо-восточной части.

«Гололед сохраняется там, где он уже образовался, — предостерегает синоптик, — особенно по северным регионам и частично центральным. А на западе остается снежный накат».

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Такая погода, по словам эксперта, будет сохраняться как минимум до конца этой недели. Точных прогнозов на долгосрочную перспективу пока нет. Вполне возможно, что нынешний температурный режим будет продолжаться и в дальнейшем, добавляет она. По крайней мере предпосылок для существенных изменений в этом плане синоптики не видят.

К слову, снег лежит и в Европе, а именно в ее северной, центральной и восточной частях, уточняет Птуха.

Что касается Киева и области, то здесь в ближайшие трое суток прогнозируется −15…−17 ночью и −10…−12 днем.

15 января возможно небольшое ослабление на 2−3 градуса — до −8…−10 днем, а также небольшой снег.

16−17-го — снова без осадков. Ночью сначала будет −13…−15, но 17 января в регионе снова усилится мороз до −16…−18.

«Такая классическая зимняя погода, — подводит черту синоптик, — хоть мы и немножко от нее отвыкли за последние лет десять. Но это не является чем-то аномальным или нетипичным. Например, 12 января 1950 года температура воздуха опустилась до -26,9 мороза. Так что к абсолютным минимумам мы даже не приближаемся».