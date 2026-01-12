Погода с характером. Какая температура воздуха ожидается на этой неделе и является ли это аномалией — прогноз от Птухи
На этой неделе в Украине продолжаются морозы (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
В Укргидрометцентре рассказали о погоде ближайшего времени — когда закончатся большие холода и будет ли заносить Украину снегом и дальше.
Конца морозам пока не видно, ведь над страной продолжает господствовать холодная воздушная масса. Об этом NV рассказала Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра.
«В ближайшие несколько суток температура воздуха в большинстве регионов будет в пределах −13…−20 мороза ночью и −7…−15 днем», — говорит специалист.
В то же время в Одессе, Херсоне, Николаеве, Запорожье, а также Ужгороде ожидается не ниже -14 градусов ночью и не холоднее -8 днем. А уже в четверг, 15 января, в этих регионах дневной воздух будет прогреваться даже до +2, однако будет облачно.
«15−17 января возможны определенные колебания температуры, — продолжает Птуха, — На фоне прохождения атмосферного фронта с Запада на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской области и в Крыму в дневные часы может быть от -3 до +2».
Впрочем, ночью здесь все же будет морозно — от -11 до -17.
17 января в северных областях температура снова опустится до −15…−20. А днем ожидаются те же самые −9…−15, кроме Закарпатья — в этом регионе будет около нуля.
Сейчас почти вся территория Украины покрыта снежным покровом, отмечает Птуха. Исключение составляют Николаевская, Кировоградская, Полтавская и несколько других областей.
И 13−14 января осадков по стране в целом не ожидается. Разве что во вторник днем в Карпатах и на Закарпатье местами будет снежить.
«Также 15 числа с запада будет поступать атмосферный фронт, — уточняет собеседница NV. — Он будет хоть и не слишком активен, но все же принесет небольшой снег».
В частности ночью заснежит во Львове, Тернополе и других западных областях, а также в Житомирской и Винницкой, в Крыму и на Приазовье. А днем 15 января небольшой снег будет идти по всей Украине, кроме ее северо-восточной части.
«Гололед сохраняется там, где он уже образовался, — предостерегает синоптик, — особенно по северным регионам и частично центральным. А на западе остается снежный накат».
Такая погода, по словам эксперта, будет сохраняться как минимум до конца этой недели. Точных прогнозов на долгосрочную перспективу пока нет. Вполне возможно, что нынешний температурный режим будет продолжаться и в дальнейшем, добавляет она. По крайней мере предпосылок для существенных изменений в этом плане синоптики не видят.
К слову, снег лежит и в Европе, а именно в ее северной, центральной и восточной частях, уточняет Птуха.
Что касается Киева и области, то здесь в ближайшие трое суток прогнозируется −15…−17 ночью и −10…−12 днем.
15 января возможно небольшое ослабление на 2−3 градуса — до −8…−10 днем, а также небольшой снег.
16−17-го — снова без осадков. Ночью сначала будет −13…−15, но 17 января в регионе снова усилится мороз до −16…−18.
«Такая классическая зимняя погода, — подводит черту синоптик, — хоть мы и немножко от нее отвыкли за последние лет десять. Но это не является чем-то аномальным или нетипичным. Например, 12 января 1950 года температура воздуха опустилась до -26,9 мороза. Так что к абсолютным минимумам мы даже не приближаемся».
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