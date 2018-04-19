Моряки с задержанного судна Норд вернулись в оккупированный Крым - адвокат

Двое членов экипажа задержанного керченского сейнера Норд, которые обманным путем вылетели из Украины в Беларусь, прибыли в оккупированный Россией Крым, сообщил адвокат Александр Руденко.

"Двое членов экипажа уже в Крыму, они прибыли туда из Москвы. У них все в порядке. Они счастливы, что избавились от кошмарного периода в своей жизни", - сказал он в комментарии ТАСС.

Напомним, что 19 апреля два члена экипажа судна Норд обманным путем вылетели из киевского аэропорта Жуляны в Беларусь. Они зарегистрировались на рейс в Минск по российским паспортам, выданным в генконсульстве России в Харькове.

Из Минска они вылетели в Москву, откуда отправились на оккупированный полуостров.

Остальные семь членов экипажа остаются на территории российского посольства в Украине.

Смотрите также Задержание судна Норд в Азовском море и арест его капитана: что об этом известно

25 марта в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Норд под флагом РФ за нарушение порядка выезда из временно оккупированного Крыма.

Суд арестовал судно на время расследования. Членам экипажа (которые оказались гражданами Украины) назначили штраф за незаконное пересечение административной границы.

В отношении капитана судна Владимира Горбенко открыли два дела – за нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины и незаконное занятие рыбным промыслом.

По первому делу ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца с правом внесения залога, по второму - в виде личного обязательства с запретом на посещение оккупированного Крыма.

Россия считает задержанных российскими гражданами. Украина заявила, что ни один из них после незаконной аннексии Крыма не отказался от украинского гражданства. Вследствие этого им отказали в консульской помощи.