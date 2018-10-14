Моряк задержанного ФСБ украинского судна возвращается в Очаков на похороны матери - Денисова

Член экипажа судна ЯМК-0041 Геннадий Отычко, задержанный ФСБ России в акватории Черного моря и незаконно удерживаемый на территории оккупированного Крыма, находится на подконтрольной Украине территории, сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Ранее в тот же день Денисова призвала РФ отпустить Геннадия Отычка, чтобы он побывал на похоронах своей матери.

Отычко просил ее лично "задействовать всех, кого можно и на любых условиях, чтобы вернуться домой хотя бы на полдня". Без загранпаспорта, который у него изъяли при задержании еще в мае, украинец не мог выехать из Крыма.

По словам Денисовой, Геннадий сейчас возвращается в Очаков.

"Мои представители сопровождают его домой. Когда он туда доберется, Геннадий пообещал позвонить мне и рассказать о проблемах и потребностях. Я всячески буду помогать Геннадию и поддерживать его", - написала омбудсмен.

Напомним, 4 мая российские силовики захватили в акватории Черного моря украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041. Судно и экипаж из пяти граждан Украины доставили на территорию аннексированного Крыма.