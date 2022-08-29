Все завалено оккупантами. На захваченной части Запорожской области морги почти перестали принимать тела гражданских — СМИ 29 августа, 11:12 Морги захваченных населенных пунктов Запорожской области завалены трупами оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Морги захваченных населенных пунктов Запорожской области завалены трупами оккупантов и практически перестали принимать тела умерших гражданских, сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.



По информации собеседников телеканала, в 20-х числах августа российские захватчики запретили патологоанатомам принимать тела людей, умерших естественной смертью.

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Такое решение связано с тем, что в моргах критично не хватает мест даже для самих российских оккупантов.

Кое-где остатки российских солдат хранят даже не в холодильниках.

Родственники людей, умерших в оккупации в Запорожской области, вынуждены везти тела покойников вплоть до Мелитополя.

Это касается жителей Днепрорудного, Малой и Великой Белозерок, Энергодара, Каменки-Днепровской, Михайловки, Васильевки, Токмака и других населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии фронта.

При этом за взятки врачам и непосредственно оккупантам иногда люди могут договориться, чтобы патологоанатомы приняли покойников в городах, где они жили до смерти.

На фоне успешной работы украинской артиллерии и авиации, а также ударов из HIMARS россияне не успевают вывозить своих погибших из Херсона и Запорожья в Крым, сжигают остатки в кострах и оставляют их в моргах по всему собственному тылу.

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