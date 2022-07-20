Некуда складывать. В Купянске морг переполнен телами погибших российских оккупантов — СМИ

20 июля, 14:07
Городской морг во временно оккупированном Купянске переполнен трупами оккупантов (Фото:2day.kh.ua)

Городской морг во временно оккупированном Купянске переполнен трупами оккупантов (Фото:2day.kh.ua)

В захваченном городе Купянск Харьковской области морг переполнен телами оккупантов, сообщает Обозреватель со ссылкой на источники в украинской разведке.

Захватчики вынуждены были подгонять в город рефрижератор, чтобы погрузить туда трупы военных РФ, пишет издание.

В настоящее время в морге Купянска хранится 50 трупов оккупантов.

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По информации Министерства обороны Великобритании, российские силы вторжения столкнулись с острой нехваткой личного состава в Украине.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 750 своих военных.
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Трупы Морг Купянск Война России против Украины

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