Некуда складывать. В Купянске морг переполнен телами погибших российских оккупантов — СМИ 20 июля, 14:07 Городской морг во временно оккупированном Купянске переполнен трупами оккупантов (Фото:2day.kh.ua)

В захваченном городе Купянск Харьковской области морг переполнен телами оккупантов, сообщает Обозреватель со ссылкой на источники в украинской разведке.

Захватчики вынуждены были подгонять в город рефрижератор, чтобы погрузить туда трупы военных РФ, пишет издание.

В настоящее время в морге Купянска хранится 50 трупов оккупантов.

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По информации Министерства обороны Великобритании, российские силы вторжения столкнулись с острой нехваткой личного состава в Украине.

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