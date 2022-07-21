«Не хватает рефрижераторов»: глава Харьковской ОВА прокомментировал данные о переполненном трупами оккупантов морге в Купянске

21 июля, 14:44
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов/facebook.com)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов/facebook.com)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал информацию о переполненном трупами российских оккупантов морге в захваченном Купянске.

В эфире телемарафона он отметил, что Купянск находится на Изюмском направлении и здесь оккупанты постоянно несут потери.

«Поскольку через Купянск они направляют свою технику, у них логистика идет на Изюмское направление и дальше на территорию Донецкой области, и там действительно ведутся активные боевые действия, наши Вооруженные силы постоянно наносят на этом направлении врагу большие потери. Враг фактически не считает свою живую силу, считает только бронированную технику. Мы это наблюдаем по военной тактике действий. Ну, а то, что не хватает действительно моргов, не хватает рефрижераторов — это их проблемы», — сказал Синегубов.

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Накануне издание Обозреватель сообщило, что в захваченном городе Купянск Харьковской области морг переполнен телами оккупантов.

Захватчики вынуждены были подгонять в город рефрижератор, чтобы погрузить туда трупы военных РФ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Трупы Морг Олег Синегубов Купянск Война России против Украины

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