Не может быть и речь о переговорах с варварами — Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что война РФ против Украины — это начало конца страны-агрессора.
Об этом он сообщил на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Варшаве.
По его словам, война против Украины — это начала конца агрессивной России, ее империализма и колониализма, а также начало новой Европы.
«Некоторые говорят, что нужно сдаться, отдать территории РФ, не может быть и речи о договоренностях с этой варварской Россией. Только Украина определит приемлемые для нее условия безопасности. Будущее строится только на правде», — сказал Моравецкий.
Польский премьер подчеркнул, что дружба Украины и Польши станет фундаментом безопасности Европы на десятилетия.