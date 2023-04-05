Не может быть и речь о переговорах с варварами — Моравецкий 5 апреля, 20:13 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что война РФ против Украины — это начало конца страны-агрессора.

Об этом он сообщил на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Варшаве.

По его словам, война против Украины — это начала конца агрессивной России, ее империализма и колониализма, а также начало новой Европы.

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«Некоторые говорят, что нужно сдаться, отдать территории РФ, не может быть и речи о договоренностях с этой варварской Россией. Только Украина определит приемлемые для нее условия безопасности. Будущее строится только на правде», — сказал Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что дружба Украины и Польши станет фундаментом безопасности Европы на десятилетия.