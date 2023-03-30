В суд передали дело пропагандистки Монтян, она публично поддерживала РФ — Офис генпрокурора
Татьяна Монтян (Фото:www.gp.gov.ua)
За систематическую публичную поддержку страны-агрессора будут судить известного адвоката, пропагандистку Татьяну Монтян, сообщил Офис генпрокурора в четверг, 30 марта.
При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданки Украины, которая является адвокатом.
В ведомстве заявили, что ей инкриминировано:
- публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти;
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- коллаборационную деятельность; оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников (ч. 3 ст. 109, ч.ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111−1, ч. 3 ст. 436−2 УК Украины).
Расследованием установлено, что обвиняемая с марта 2022 года на пропагандистских каналах систематически публично высказывается касательно общественно-политической ситуации в Украине.
Офис генпрокурора сообщил, что адвокат «идеологически обосновывая существование самопровозглашенных республик», оправдывает военную агрессию РФ.
«Публично призывает к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, изменению границ территории и государственной границы Украины», — говорится в сообщении.