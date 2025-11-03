Мужчина, который нашел ВСУ-лимон от Monobank, разделил 3 млн грн между двумя бригадами

Константин Шакирзянов, который нашел ВСУ-лимон от Monobank , распределил призовые 3 млн грн между двумя бригадами. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Один миллион он передал для нужд 67-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), а остальные — 2 млн грн — для 138-го центра специальных операций беспилотных авиационных комплексов (ЦСП БПАК).

Реклама

Выигранные средства можно было использовать только для ВСУ, отмечал Гороховский в условиях игры Охота на лимоны.

В рамках акции участники искали виртуальные цитрусовые, чтобы получить технику или бонусы. Кампания собрала более 2 миллионов участников только за первые сутки и вызвала временные сбои в работе платежной системы.

Во время акции пользователи Monobank соревновались за 100 iPhone, однокомнатную квартиру в пригороде Киева, миллион гривен и поездки в Диснейленд.

Кроме того, среди призов был особый ВСУ-лимон. Тот, кто его нашел, получил право выбрать бригаду, которая получит три миллиона гривен на дроны RUSORIZ.