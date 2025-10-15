Блогерша Манекен заявила о потере 6 млн грн со своего счета ФЛП из-за «офисников», в Монобанке отреагировали

Блогер Ксюша Манекен сообщила, что потеряла из-за мошенников более 6 миллионов гривен . Она утверждает, что пыталась снять крупную сумму денег, но наткнулась на фейковый чат поддержки Монобанка. В банке прокомментировали обвинения блогера.

Как написал в среду, 15 октября, соучредитель Монобанка Олег Гороховский, клиентка нашла в Telegram фейковую учетную запись Монобанка, передала доступ к своему счету ФЛП и по совету злоумышленников удалила приложение Моно.

«Наша система анализа не посчитала те платежи, которые сделал ФЛП подозрительными, поскольку это достаточно типичная бизнес-активность для предпринимателей, которые ведут активный бизнес. Поскольку приложение было удалено, клиентка не получала уведомления о списании средств со счета», — написал Гороховский.

Он также уточнил, что в этом случае Монобанк «прилагает максимум усилий, чтобы вернуть деньги с получателей. И окажет максимальную помощь правоохранительным органам в поиске преступников».

Соучредитель Монобанка также напомнил базовые правила финансовой гигиены:

никому не передавать никакие пароли, номера карт и не соглашаться на входы в ваш аккаунт с других устройств, если это делаете не вы, какой бы убедительной ни была причина;

обращаться в поддержку только через кнопку в приложении или в тот чат, с поддержкой в которой ранее писали;

настроить динамический СѴѴ-код для платежей в интернете.

Манекен в своей заметке в Instagram написала, что хотела вывести деньги со своего счета ФЛП в Monobank. Но мошенники сообщили ей о «проблемах с приложением» и попросили его переустановить. Она также обвинила Монобанк в том, что банк разрешил перевод крупных сумм.

Гороховский в Instagram ответил, что обвинения блогера в сторону банка безосновательны, потому что «ни один банк в мире не спас бы эти деньги». Он добавил, что большинство денег ушло на ФЛП в другие банки, и это не мошеннические ФЛП.

«Ни один банк не будет обслуживать мошенников, если понимает, что это мошенники», — добавил он.