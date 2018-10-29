Мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе. Какие нарушения фиксируют наблюдатели в зоне конфликта

Скандальные слова первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга об отсутствии прямых доказательств вмешательства России в конфликт на Донбассе удалили из интервью. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Американское издание Foreign Policy в конце материала отметило, что это интервью было сокращено и уточнено.

Не увидели доказательств

В предыдущей версии Хук заявил, что миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств участия России в конфликте на Востоке Украины. Издание удалило слова, поскольку они не отражают его вероятную точку зрения. Далее он приводит факты и замечания, которые зафиксировали наблюдатели миссии.

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Александр Хуг подтвердил, что текст, который накануне опубликовали Foreign Policy, вводит в заблуждение и не отражает его мнения в полной мере. Он добавил, что миссия ОБСЕ всегда поддерживала Украину и продолжит это делать.

"Я принципиально не могу говорить о вмешательстве одной из сторон, потому что задача мониторинговой миссии в Украине - устанавливать и докладывать о фактах. Мы не собираем доказательства. Тем более, что большинство фактов говорит само за себя. И я их перечислил в своем интервью. Важно понять, что мы миссия, которая наблюдает, а не ведет расследование", - сказал Хуг.

Зафиксированные нарушения

Американское издание приводит слова Хуга о том, что представители миссии видели людей с опознавательными знаками Российской Федерации.

В компетенцию мониторинговой миссии ОБСЕ не входит сбор доказательств вмешательства стран

По его мнению, "такую ​​форму можно купить где угодно". Также наблюдатели видели особые виды оружия и конвои, которые выезжают и въезжают в Украину посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы. Хуг добавил, что на одном из участков приграничных территорий ОБСЕ смогла зафиксировать незаконное пересечение границы и опубликовать соответствующее видео.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко назвала "очевидно ущербным и неудачным" заявление Александра Хуга и подчеркнула, что "российскую новейшую военную технику не купишь на базаре".

Сбор доказательств

Александр Хуг всегда был осторожен в своих заявлениях, отметил первый заместитель директора центра Новая Европа Сергей Солодкий. В компетенцию мониторинговой миссии ОБСЕ не входит сбор доказательств вмешательства стран.

Кроме того, наблюдатели не могут контролировать 24 часа в сутки каждую точку оккупированной территории. Нет также постоянного контроля на линии пересечения границы между Россией и Украиной. Хотя в сентябре 2014 года требование постоянного международного присутствия было зафиксировано в первом варианте Минских договоренностей.

Солодкий добавил, что в миссии ОБСЕ есть свои ограничения, наблюдатели видят и знают гораздо больше, но мандат не позволяет об этом говорить. В неформальных беседах наблюдатели могут рассказать гораздо больше. Они вынуждены говорить на языке фактов.

Последние замечания СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на прошлой неделе зафиксировала почти 10 тыс. нарушений режима прекращения огня. Совокупное количество нарушений уже превышает 240 тыс. На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 67 единиц запрещенного вооружения, размещенного с нарушением согласованных линий отвода. Из них 24 единицы находились в подконтрольных правительству районах и 43 - в районах, которые не контролируются правительством.

Заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Хуг 31 октября уходит со своего поста

В этом году наблюдатели более 3 тыс. раз фиксировали такое нарушение размещения вооружения. Наблюдатели ОБСЕ продолжают фиксировать наличие мин, в частности, в Золотом и его окрестностях, где на прошлой неделе погибли из-за подрыва на мине мужчины с женщиной.

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 31 октября уходит со своего поста. С конца марта 2014 года он информировал общественность о том, что происходит на Донбассе. По словам Хуга, ОБСЕ - не карьерная организация и работать в ее структурах можно не более 10 лет. Новым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет Марк Этерингтон.

Напомним, что 27 октября во время полета над оккупированными территориями Донецкой области исчез беспилотник СММ ОБСЕ.