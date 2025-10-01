С 1 октября Нацбанк начинает изымать монеты по 10 копеек: что с ними делать

Монеты по 25 и 5 копеек уже выведены из обращения, на очереди — номинал в 10 копеек (Фото: НБУ / Flickr)

С 1 октября Национальный банк Украины начнет постепенно изымать из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек . Однако их не нужно специально их сдавать или обменивать: такие монеты остаются платежным средством и после 1 октября.

Магазины, торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины и дальше будут принимать их для выполнения расчетов и платежных операций, напоминают в НБУ. Однако попадая в банки, такие монеты больше не будут возвращаться в обращение. Их будут изымать и передавать в Национальный банк для дальнейшего пересчета и утилизации.

Постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек означает, что после 1 октября:

банки Украины не будут выдавать из касс такие монеты по всем видам наличных операций;

Национальный банк не будет чеканить монеты номиналом 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков для пополнения наличного обращения.

В Нацбанке объясняют, что если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, то монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги. Поэтому их решили постепенно изымать из обращения.

В то же время украинцы могут и дальше неограниченно использовать такие монеты при платежах, а продавцы — выдавать покупателям сдачу этим номиналом.

Однако если после 1 октября 2025 года во время наличных операций монет номиналом 10 копеек у продавца не окажется, Нацбанк предлагается применять правила округления общих сумм в чеке:

сумма, заканчивающаяся от 1 до 24 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 25 до 49 копеек, округляется в сторону увеличения до 50 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 51 до 74 копеек, округляется в сторону уменьшения до 50 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 75 до 99 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.

Ранее подобные правила округления уже применяться при изъятии из обращения монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.