Украина ведет переговоры о предоставлении помощи для защиты от дронов-камикадзе — МВД

17 октября, 13:43
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Денис Монастырский (Фото:mvs.gov.ua)

Денис Монастырский (Фото:mvs.gov.ua)

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что Украина ведет переговоры о предоставлении помощи для защиты от дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы обращаемся к странам оказать помощь для защиты от дронов», — сказал он.

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По его словам, такие переговоры уже идут, чтобы они были предоставлены не только Киеву, но и всем городам, подвергающимся атаке дронов.

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Монастырский также обратился к владельцам огнестрельного оружия с призывом не пытаться сбивать дроны-камикадзе самостоятельно.

Утром в понедельник, 17 октября, Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали три человека, еще четверо пострадали.

https://www.youtube.com/watch?v=Mf0LdWBhZCg&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Денис Монастырский Война России против Украины дроны-камикадзе

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