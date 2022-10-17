Украина ведет переговоры о предоставлении помощи для защиты от дронов-камикадзе — МВД 17 октября, 13:43 Денис Монастырский (Фото:mvs.gov.ua)

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что Украина ведет переговоры о предоставлении помощи для защиты от дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы обращаемся к странам оказать помощь для защиты от дронов», — сказал он.

По его словам, такие переговоры уже идут, чтобы они были предоставлены не только Киеву, но и всем городам, подвергающимся атаке дронов.

Видео дня

Монастырский также обратился к владельцам огнестрельного оружия с призывом не пытаться сбивать дроны-камикадзе самостоятельно.

Утром в понедельник, 17 октября, Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали три человека, еще четверо пострадали.

