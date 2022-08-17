«Готовимся ко всему». Монастырский рассказал о ситуации на захваченной россиянами ЗАЭС 17 августа, 16:44 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

При Энергоатоме создан штаб, рассматривающий возможные сценарии развития ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции и готовящий планы реагирования на них.

Об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский в эфире Суспільне.

Он подчеркнул, что пока Россия будет контролировать ЗАЄС, будет сохраняться угроза террористических актов.

Видео дня

«Мы имеем дело с государством-террористом, а соответственно все действия могут быть связаны с террористическими актами, которые возможны вокруг станции или информационные террористические атаки. Мы понимаем, пока Россия будет контролировать ЗАЭС, до тех пор будут большие угрозы этой станции», — сказал Монастырский.

Он отметил, что первые минуты, как россияне захватывали станцию, никто не рассчитывал, что танками будут бить по энергоблокам.

«Мы понимаем, что возможны любые сценарии. Мы приехали проверить готовность сил и средств реагирования на ситуацию. В каждом сценарии есть свои планы, они существуют», — сказал министр.

По его словам, при Энергоатоме создан штаб, в который вошли все силы и средства, в том числе спасатели, полицейские, представители местных властей, которые будут соответственно реагировать в зависимости от угрозы.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

11 августа российские оккупанты продолжали обстреливать район Запорожской АЭС, одно из попаданий было рядом с первым энергоблоком.

13 августа оккупанты снова обстреляли территорию ЗАЭС. В ГУР МО сообщили, что они готовят провокацию под украинским флагом.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.