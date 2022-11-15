Монастырский рассказал о последствиях удара РФ по Украине во вторник 15 ноября, 23:02 Последствия удара РФ по Киеву, 15 ноября (Фото:ГСЧС)

По предварительным данным, в результате массированного ракетного удара РФ 15 ноября один человек погиб и шесть получили травмы.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона.

Он также добавил, что на утро, 16 ноября, будет более точная информация по раненым.

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«Пока мы зафиксировали одного человека, который погиб в Киеве и шесть травмированных лиц: трое по адресам в Киеве и еще трое в другом населенном пункте. Но окончательно о количестве раненых говорить еще рано. Я думаю, что на утро будет более точная информация», — заявил он.

Монастырский также добавил, что около 30 объектов были повреждены в результате российского обстрела.

«Где-то порядка 30 объектам нанесен ущерб. Это и частные дома, и объекты критической инфраструктуры. Повсюду работает полиция, проводятся осмотры места происшествий, собираются остатки ракет», — уточнил министр.

Днем 15 ноября во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Оккупаны ударили по объектам критической инфраструктуры в восьми областях.

Энергетики приступили к экстренным отключениям света по всей Украине.

