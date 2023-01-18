«Скорее всего, диверсия». Военный эксперт объяснил, почему туман и неисправность вертолета не могли стать причиной крушения в Броварах. 18 января, 14:22 Эксклюзив NV Место падения вертолета в Броварах (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Броварах разбился вертолет ГСЧС. Пока известно о 16 погибших, среди которых трое детей, глава МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, опытный экипаж.

Военный аналитик Алексей Гетьман в интервью Radio NV рассказал, почему считает диверсию основной версией крушения.

Алексей Гетьман военный аналитик

— Объясните, что это за вертолет Puma, упавший в Броварах. Очень много версий сейчас рассматривается этой трагедии. Сначала говорили о тумане, и это очень странно, потому что пилот, наверное, очень опытный. Затем свидетели сообщали, что вертолет несколько раз кружил до того, как упал. Что это было и что можете сказать об этих вертолетах?

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— Это современные вертолеты. Перечислять по памяти тактико-технические характеристики, я сейчас не смогу, но можно посмотреть в Википедии. Немножко на другое надо посмотреть внимательно.

Во-первых, разговоры о тумане: если бы этот вертолет за что-то зацепился (за линию высоковольтных передач или за какое-нибудь здание), тогда можно говорить, что был виноват туман. Там он ни за что не цеплялся, он просто упал, поэтому туман здесь вообще ни при чем.

Во-вторых, вся техника, которая находится в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, проходит постоянный технический осмотр. И предположить, что он был не подготовлен, летел непонятно с каким экипажем, тоже невозможно. Там все опытные пилоты.

— Госслужба по чрезвычайным ситуациям уже давно использовала эти вертолеты, еще при Авакове их покупали. То, что их проверяют перед каждым полетом, это, наверное, 200%. Этот вертолет наверняка проверяли перед таким полетом, когда на борту министр внутренних дел.

— Конечно, провели технический осмотр, как это должно быть перед полетом любого летательного аппарата, самолета или вертолета. То есть говорить о том, что он вылетел неисправным — вряд ли это можно предположить.

Во-вторых, он ни за что не цеплялся. Что интересно, что говорят свидетели, он сделал несколько кругов вокруг какого-то места. Он летел, как сейчас говорят, в так называемые горячие точки для проведения определенных действий. Скорее всего, это были какие-то важные действия. Тем более что было собрано высокое руководство, заместители.

Я почему-то склоняюсь к мысли, что это не была поломка, это было вмешательство извне. Какая именно вмешательство извне — это должна исследовать комиссия, которая этим занимается.

Но еще раз, давайте так: исправный вертолет, подготовленный тщательно, потому что когда летят люди такого ранга, надо его очень внимательно проверять, чтобы упаси Бог, ничего не случилось. Во-вторых, он ничего не задевал, неожиданно начал делать несколько кругов вокруг какого-то места, а после этого он неожиданно упал.

Мне кажется, что все же главной версией должно быть внешнее вмешательство. Какое именно? Это пусть исследует комиссия. Но не верится в то, что он просто сломался, потому упал. Они так просто не падают.

— Как трагедия в Броварах может повлиять на происходящее на фронте? Могут ли быть между собой связаны эти события? Сейчас страна осталась, по сути, без руководителя Министерства внутренних дел. Надеемся, что очень не надолго и уже через несколько часов этот вопрос будет решен.

— Оно определенным образом может повлиять, потому что в Министерство внутренних дел входят пять подразделений, в частности Государственная пограничная служба, Национальная гвардия Украины. Об этом трудно говорить сейчас, но мы понимаем, что будет новое руководство Министерства внутренних дел и, я думаю, какие-то движения будут, в частности, и в пограничной службе, и в Национальной гвардии, скорее всего.

Это может быть связано именно с тем, что что-то хотели наши враги, чтобы что-то изменилось и решили ударить по верхушке.

Давайте дождемся комиссии, но внешнее вмешательство, я думаю, что это главная [версия] может быть. Вряд ли в него что-то попало. Имеется виду внешнее вмешательство — это не обязательно какая-то ракета или снаряд. Это может быть какая-то диверсия, радиоэлектронные средства борьбы — что угодно.

Почему ни с того, ни с сего очень исправная техника ломается и падает? Тем более, вертолет, если есть поломка, отказали двигатели, например или еще что-то, за счет своей аэродинамики может даже с выключенными двигателями совершить более или менее мягкую посадку. А он упал. То есть это что-то здесь нечистое.

— Вариант того, что до момента взлета буквально за несколько минут на борт мог попасть другой человек тоже сейчас может рассматриваться? Имею в виду, что человек что-то сделал с этим вертолетом буквально за пять минут до вылета?

— Скорее всего, это все-таки была диверсия и кто ее совершил, как она произошла, это очень тревожные сигналы. Этим должна заниматься, думаю, в первую очередь Служба безопасности Украины. Потому что когда мы теряем министра внутренних дел Украины таким образом, в случайность как-то не верится, поэтому вероятнее всего это была диверсия. Надо Службе безопасности разобраться, очень тщательно проверить эту версию: кто мог быть завербован и сделать эту вещь, которая произошла.

— Случайная неслучайность, можем сейчас так говорить.

— Я сам служил в Национальной гвардии, отношусь к этому министерству и знаю, насколько там тщательно проверяется техника, там на «лишь бы» не делается. Я лично этого господина министра не знал, но у нас много общих знакомых, поэтому искренние соболезнования погибшим людям, руководству нашего Министерства и, конечно, детям, которые там тоже, к сожалению, погибли.