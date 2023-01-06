Монахи Киево-Печерской лавры могут пытаться противостоять рождественской службе ПЦУ — религиовед 6 января, 17:05 Религиовед Людмила Филиппович предполагает, что рождественская служба ПЦУ в Лавре может обернуться противостоянием с ее монахами (Фото:Maxym Marusenko/NurPhoto via Reuters)

Религиоведа Людмила Филиппович в интервью Радио NV выразила мнение, что монахи Киево-Печерской лавры могут попытаться противостоять рождественской службе Православной церкви Украины в Успенском соборе Лавры.

В эфире Радио NV Филиппович выразила надежду, что «в этой ситуации, когда православный люд разделен на тех, кто радостно приветствует это событие, и на тех, кто не очень радостно приветствует это событие» попытаются договориться между собой и «понять, что вы не являетесь одно-собственниками Лавры, что это принадлежит всему украинскому народу».

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В то же время она добавила, что УПЦ МП «никогда не отличались высоким уровнем правосознания» и предположила, что ее сторонники «будут отстаивать, как они считают, свои попранные права».

«А опасность сопротивления есть, потому что на территории Лавры 220 монахов. Представьте себе, я не знаю, в военных измерениях это батальон, два батальона или сколько их, там есть, ясно, что могут по всякому противостоять. Они не запретят, но будут мешать проведению этого действа. Многое будет зависеть от количества тех людей, которые придут на это богослужение, верующих ПЦУ или симпатиков этой церкви, потому что наше общество не сплошь религиозно. …Не хотелось бы, чтобы такой светлый праздник, как Рождество Христово, был омрачен событиями противостояния, доказывания правоты или неправоты друг друга с помощью оружия или криков, толчеи», — сказала религиовед.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний 7 января проведет рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

О заключении соответствующего соглашения сообщил Национальный заповедник Киево-Печерской Лавры в Facebook. Отмечается, что о проведении богослужений просило управление Киевской митрополии ПЦУ. В Нацзаповеднике было принято решение после того, как рассмотрели обращение и учли разрешение Министерства культуры и информполитики.

5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, арендовавшей УПЦ МП, вернули государству. Решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.

Еще за день до этого пресс-служба ПЦУ сообщила, что митрополит Епифаний проведет рождественскую службу 7 января в Успенском соборе, а церковь получила разрешение на это.

Но в УПЦ МП 5 января заявили, что у предстоятеля ПЦУ Епифания нет разрешения на анонсированное ранее богослужение в Лавре. В церкви ссылались на видео встречи с главой Нацзаповедника Александром Рудником, который сказал, что не получал запрос от ПЦУ на проведение рождественских богослужений. Тогда в УПЦ МП назвали намерение Епифания попыткой «силового захвата Успенского собора».