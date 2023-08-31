Минобразования Украины утвердило программу для украинских детей, которые учатся в зарубежных школах 31 августа, 05:26 В Минобразования утвердили программу для украинских детей, которые учатся в зарубежных школах (Фото:coyot/pixabay.com)

Министерство образования и науки Украины утвердило типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение предметов украиноведческого компонента для детей, находящихся за рубежом и обучающихся в местных школах.

Об этом говорится в сообщении МОН в среду, 30 августа.

В ведомстве рассказали, что эта программа является частью плана МОН по уменьшению учебной нагрузки на украинских детей за рубежом. Ведь многие из них учатся в местных школах, продолжая получать украинское образование дистанционно.

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Министерство заявило, что для того, чтобы избавить этих учеников от необходимости учиться в двух школах одновременно, ранее учебным заведениям рекомендовалось засчитывать оценки за предметы, которые изучаются и в зарубежных, и в украинских школах, переводя их на 12-балльную или двухбалльную шкалу («зачет» / «незачет»).

В то же время ученики должны были пройти годовое оценивание по предметам, которые не изучают в зарубежных школах, — украинским языку, литературе и истории, а также географии, гражданскому образованию и защите Украины.

Теперь министерство планирует официально ввести модель, по которой ученики за рубежом смогут сдавать для годового оценивания только предметы украиноведческого компонента и смогут изучать их дистанционно в специально определенных школах. За другие предметы, такие как математика, естественные науки и т. д. , украинская школа будет выставлять оценки в соответствии со справкой из зарубежной школы.



Министр образования и науки Оксен Лисовый заявил, что на конец прошлого учебного года за рубежом находились примерно 500 тысяч украинских детей школьного возраста.

«И каждый ребенок важен для государства. Мы понимаем, что за рубежом дети, как правило, обязаны посещать местную школу. Поэтому обучение еще и в украинском заведении может быть сложным из-за двойной нагрузки для ребенка», — сказал он.

По его словам, чтобы избежать этого, но сохранить украинским детям связь с родной страной, МОН создало эту образовательную программу, которая предусматривает изучение только украинского компонента — языка, литературы, истории и других предметов, которые не изучают в зарубежных школах.

Эта типовая образовательная программа содержит:

перечень предметов и интегрированных курсов учебного плана типовых образовательных программ Украины, изучение которых не предусмотрено учебными планами зарубежных учебных заведений;

рекомендуемое распределение количества учебных часов в неделю для изучения предметов учебного плана;

дополнительные часы для проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий, которые можно использовать для организации корректирующего обучения;

требования к лицам, которые могут получать образование в соответствии с этой программой;

рекомендуемые формы организации образовательного процесса;

описание инструментария оценивания.

В ведомстве заявили, что следующим шагом будет принятие решения об организации такого обучения. Планируется, что в разных регионах Украины будут определены школы с классами дистанционного изучения этих предметов.