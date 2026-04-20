Соответствующее видео в понедельник 20 апреля опубликовали на странице полка в Facebook.

«На днях, во время массированной вражеской атаки нашим военнослужащим удалось уничтожить крылатую ракету с помощью ПЗРК и зафиксировать это на видео», — говорится в описании к кадрам, на которых зафиксирован момент уничтожения и детонации ракеты.

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Также отмечается, что бойцы полка круглосуточно стоят на страже воздушного пространства Украины ради защиты инфраструктуры и сохранения жизней.

В январе Главное управление разведки Минобороны Украины констатировало, что восемь предприятий, которые причастны к производству российских крылатых ракет Искандер-К, до сих пор не находятся ни под какими санкциями.

По данным украинской разведки, главным предприятием в производственном цикле этих ракет является Исследовательское конструкторское бюро Новатор концерна Алмаз-Антей.

В сентябре 2025 года портал Defense Express со ссылкой на источники сообщал, что российские оккупанты провели модернизацию боевой части крылатой ракеты 9М727 комплекса Искандер — для того, чтобы обеспечить ее подрыв после падения.