Момент ракетного удара РФ по центральному парку Харькова попал на видео

8 февраля, 11:00
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Часть российских ракет ударила по центральному парку в Харькове (Фото:Игорь Терехов/Telegram)

Часть российских ракет ударила по центральному парку в Харькове (Фото:Игорь Терехов/Telegram)

Ночью во вторник, 7 февраля, российская оккупационная армия атаковала ракетами центральный парк в Харькове. Момент удара попал на видео.

Ролик опубликовал в своем Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1623243414471950336

Ночью 7 февраля РФ атаковала Харьков ракетами С-300, часть из них попала по центру города, в частности, по центральному парку.

Видео дня

Кроме того, еще четыре ракеты попали в объект гражданской промышленности.

В результате атаки разрушены здания, произошел масштабный пожар.

Сообщалось, что зафиксировали от шести до десяти "прилетов" по Харькову.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Харьков Ракетные удары Игорь Терехов Война России против Украины

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