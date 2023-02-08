Момент ракетного удара РФ по центральному парку Харькова попал на видео 8 февраля, 11:00 Часть российских ракет ударила по центральному парку в Харькове (Фото:Игорь Терехов/Telegram)

Ночью во вторник, 7 февраля, российская оккупационная армия атаковала ракетами центральный парк в Харькове. Момент удара попал на видео.



Ролик опубликовал в своем Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Ночью 7 февраля РФ атаковала Харьков ракетами С-300, часть из них попала по центру города, в частности, по центральному парку.

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Кроме того, еще четыре ракеты попали в объект гражданской промышленности.

В результате атаки разрушены здания, произошел масштабный пожар.

Сообщалось, что зафиксировали от шести до десяти "прилетов" по Харькову.

