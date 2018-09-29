29 сентября 2018, суббота

Момент нападения на инкассаторов в Одессе попал на камеры видеонаблюдения

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Инкассаторы получили ранения
Скриншот с видео

Инкассаторы получили ранения

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано нападение на инкассаторов в Одессе.

На видео видно, как к месту инцидента подъезжает машина с инкассаторами, они выходят из машины.

В этот момент подъезжает легковое авто со злоумышленниками. Один из инкассаторов падает на землю.

Ранее сообщалось, что 28 сентября в Одессе вооруженные грабители напали на сотрудников частной инкассаторской фирмы и украли более трех миллионов гривен. В результате один инкассатор получил огнестрельное ранение в ногу, второго подстрелили в бедро. Пострадавшие госпитализированы.

Обменник, где произошло ограбление, расположен напротив апелляционного админсуда.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове